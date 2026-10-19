Белла Хадид открыла показ Victoria’s Secret в цветочном наряде с большими крыльями на спине

Белла Хадид / © Associated Press

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В Лос-Анджелесе состоялось ежегодное шоу Victoria’s Secret, где на подиум вышли легендарные «ангелы» бренда. Уже традиционно одной из самых ожидаемых участниц проекта является американская супермодель Белла Хадид, которая в этом году открыла показ.

Белла Хадид / © Associated Press

Девушка вышла на подиум в двух нарядах, дополненных невероятными крыльями, и продефилировала, демонстрируя свою стройную фигуру.

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Белла Хадид / © Associated Press

Белла Хадид / © Associated Press

Первый наряд Беллы оказался совершенно неожиданным, ведь на подиум красавица вышла в зеленом ансамбле, в котором напоминала фею. Бюстгальтер, трусики и подвязки для чулков были украшены цветочными композициями, которые повторялись на ажурных крыльях.

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Образ дополняла легкая шифоновая юбка на завязках. Также в образе Беллы можно заметить зеленые босоножки от Amina Muaddi. Завершали сказочный ансамбль распущенные светлые волосы с мягкими волнами и сияющий бронзовый макияж.

Белла Хадид / © Associated Press

Второй образ суперзвезды был гораздо лаконичнее: Белла вышла на подиум в белом плиссированном платье с высоким вырезом. Наряд был прозрачным, поэтому прекрасно демонстрировал нижнее белье — белый бюстгальтер и трусики, украшенные кристаллами.

Белла Хадид / © Getty Images

Её мини-платье также сочеталось с крыльями, ведь они тоже были плиссированными и из такой же тонкой ткани. Когда Белла дефилировала по подиуму, крылья развевались и делали образ звезды ещё более роскошным.

Белла Хадид / © Getty Images

Белла дебютировала на показе Victoria’s Secret в 2016 году, а затем возвращалась на шоу в 2017, 2018, 2024 и 2025 годах. В прошлом году поклонники забеспокоились, когда показалось, что модель испытывает трудности во время финального выхода на подиум в серебристом бюстгальтере, ведь это произошло всего через месяц после её госпитализации для лечения болезни Лайма. Но Белла тогда ответила на опасения фанатов, объяснив, что её крылья весили около 22,7 килограммов, поэтому ходить в них было не так просто, как могло показаться на первый взгляд.

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