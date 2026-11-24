Белла Хадид, фото: instagram.com/harpersbazaarus

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30-летняя американская супермодель Белла Хадид появилась полностью обнаженной на одной из обложек специального выпуска The Art Issue журнала Harper’s Bazaar.

Белла Хадид, фото: instagram.com/harpersbazaarus

На черно-белом снимке модель позирует без одежды, прикрывая грудь рукой. Единственными элементами образа стали массивные жемчужные серьги ювелирного дома Chopard и эффектные туфли на каблуках с меховой отделкой от Bottega Veneta. Автором фотосессии выступил фотограф Карим Садли.

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Белла Хадид, фото: instagram.com/harpersbazaarus

В интервью главному редактору Harper’s Bazaar Самире Наср модель откровенно рассказала о карьере и отношении к себе. В частности, она вспомнила неприятный эпизод в начале профессионального пути: когда Белле было 17 лет, один из стилистов заявил ей, что она слишком крупная для одежды Saint Laurent и ей нужно похудеть.

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Спустя годы Хадид призналась, что теперь гораздо лучше принимает свою внешность и не позволяет чужим ожиданиям влиять на отношение к собственному телу.

Кроме того, модель поделилась мечтами о будущем. По ее словам, настоящий успех для нее — это спокойная жизнь в небольшом городе рядом с любимым человеком, детьми и животными. Белла также хотела бы открыть пекарню с местными продуктами, заниматься садоводством и творчеством.

Ранее, напомним, Белла Хадид впервые показала нового возлюбленного.

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