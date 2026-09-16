Белла Хадид снова в Нью-Йорке: модель продемонстрировала три эффектных образа из архивных коллекций

Белла Хадид / © Getty Images

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Модель Белла Хадид впервые за последние два года вернулась на Нью-Йоркскую неделю моды и уже успела продемонстрировать поклонникам новые стильные образы. После непростого периода, связанного с лечением болезни Лайма и развитием собственного бизнеса, который был сосредоточен на запуске её парфюмерного бренда Orebella, Белла снова прогулялась по Манхэттену, сменив за день сразу несколько контрастных образов.

Каждый выход модели был тщательно продуман её стилисткой Мими Катрелл. Простыми эти образы звезды назвать нельзя, ведь для каждого из них стилистка подобрала архивные наряды известных брендов.

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Серебряное вечернее платье звезды было от Ralph Lauren. Это невероятное гламурное творение входит в коллекцию весна-лето 2008 года. Платье выгодно подчеркивало фигуру, а его блеск придавал наряду особый праздничный и вечерний вид. Белла дополнила образ бриллиантами и сумкой со стразами.

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Белла Хадид / © Getty Images

Обтягивающее платье модели было от Valentino из коллекции весна-лето 1996 года. То есть это платье того же года, когда родилась Белла, и ей тоже 29 лет. Наряд был сшит из плотной текстурной ткани, а украшал его небольшой атласный бантик. Белла сочетала платье с жакетом модного оттенка сливочного масла, мюлями и драгоценностями. Также в её руках можно увидеть винтажную вечернюю сумочку Badgley Mischka золотистого цвета с цветочным декором.

Белла Хадид / © Getty Images

Атласное платье модели было от Prada из коллекции весна-лето 1998 года. Как всегда, звезда не обошлась без аксессуаров и дополнила образ бежевой сумкой Prada, длинными бриллиантовыми серьгами и круглыми солнцезащитными очками с прозрачными зелеными оправами. Ярким акцентом образа стали её красные туфли с открытой пяткой.

Белла Хадид / © Getty Images

Большую часть этого лета Хадид провела за пределами Нью-Йорка и много времени уделяла семье. Впрочем, появление звезды на Неделе моды уже стало своеобразной традицией, поэтому неудивительно, что она решила не пропускать это событие.

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