Белла Хадид в черном бикини сверкнула стройной фигурой на пляже

28-летняя американская топ-модель Белла Хадид поделилась серией снимков, на которых запечатлен процесс создания рекламы для парфюмерного бренда Orebella, который основала сама манекенщица в 2024 году.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

Пока в ассортименте бренда всего 4 аромата, один из них и держит на фото в руках модель.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

Белла позирует на закате в черном бикини с короткой пляжной юбкой сверху. Ее пляжный образ дополняют золотые аксессуары – несколько цепочек и серьги.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

К слову, Белла Хадид начала свою карьеру в модельном бизнесе в 2014 году. А до этого, в подростковом возрасте, она увлекалась конным спортом и даже планировала участвовать в Олимпийских играх. Однако из-за болезни Лайма, вызванной укусом клеща, ей пришлось оставить мечту. Интересно, что сейчас она встречается с спортсменом-наездником, мексикано-американским ковбоем и дрессировщиком лошадей Аданом Бануэлосом.

instagram.com/bellahadid

Ранее, напомним, модель Белла Хадид попала под прицел папарацци. Это было в Нью-Йорке, когда она шла на вертолетную площадку. Девушка выбрала наряд в трендовом сейчас стиле бохо – она надела винтажное "афганском пальто", чтобы пройтись по магазинам.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Это было коричневое пальто с меховой отделкой от Dolce & Gabbana, которое Белла сочетала с сапогами от Celine, очками от Chanel и большой дорожной сумкой от Louis Vuitton.

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