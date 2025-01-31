Белла Хадид в красном бикини и ковбойских сапогах позировала в снежном лесу

28-летняя американская топ-модель Белла Хадид поделилась в Instagram серией фото, на которых она позировала среди заснеженного леса. Интересно, что одета девушка была лишь в красное бикини и ковбойские сапоги.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

В руках Белла держала платок с красным принтом, а ее волосы были собраны в высокий пучок с помощью красной резинки-скранча.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

Как оказалось, разделась в мороз Хадид не просто так – это была реклама ее бренда духов.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

"Окутай себя природой и любовью, где бы ты ни был этой зимой", - написала модель под фото.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

Ранее, напомним, модель Белла Хадид попала под прицел папарацци. Это было в Нью-Йорке, когда она шла на вертолетную площадку. Девушка выбрала наряд в трендовом сейчас стиле бохо – она надела винтажное "афганском пальто", чтобы пройтись по магазинам.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Это было коричневое пальто с меховой отделкой от Dolce & Gabbana, которое Белла сочетала с сапогами от Celine, очками от Chanel и большой дорожной сумкой от Louis Vuitton.

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