Белла Хадид в красном платье Schiaparelli креативного дизайна стала главной звездой на премьере сериала

Белла Хадид / © Associated Press

Реклама

Американская супермодель Белла Хадид снялась в научно-фантастическом сериале в жанре боди-хоррора под названием «Красота». Премьера сериала состоялась в Нью-Йорке, а модель хоть и исполнила эпизодическую роль в шоу, на ковровой дорожке стала одной из самых заметных и ярких звезд.

Белла Хадид / © Associated Press

29-летняя Белла выбрала для мероприятия ярко-красное изысканное платье от Модного дома Schiaparelli из коллекции от-кутюр осень-зима 2025.

Наряд был выполнен из нежного шелка, имел американскую пройму, высокую горловину с халтером, а также длинную юбку со шлейфом. Дизайн платья был простым, но завораживал своей изысканностью, ведь в некоторых местах — талии и бедрах — наряд был пошит из значительно более легкого шелка, который немного просвечивался, поэтому создавался эффект пикантности. Также интересный элемент дизайна — складки ткани, которые добавляли платью архитектурности и объема.

Реклама

Образ модель дополнила красными сатиновыми туфлями с ремешками, а также украшениями от Chopard.

Белла Хадид / © Associated Press

Волосы Белла собрала в низкий пучок, а на ее лице был макияж в нюдовой гамме основной акцент в котором сделан на ее глазах.

Белла Хадид / © Associated Press

Сериал создан Райаном Мерфи (автором «Американской истории ужасов») и Мэттом Ходжсоном. Он основан на комиксе «Красота». Также скоро выйдет еще один сериал авторства Мерфи — «Американская история любви», который будет рассказывать историю Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт.