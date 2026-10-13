Белла Хадид в крошечном красном бикини отметила 30-летие

Белла Хадид / © Associated Press

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Американская топ-модель Белла Хадид отпраздновала 30-летие яркой фотосессией, продемонстрировав фигуру в крошечном красном бикини. Снимками с праздника супермодель поделилась в Instagram, показав образ, который выбрала для особенного дня.

Белла позировала у озера в красном купальнике с тонкими завязками. На верхней части бикини белыми цифрами было нанесено число «30», а на задней части плавок — имя модели и изображение звезды.

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Белла Хадид / © Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид / © Instagram Беллы Хадид

Поверх купальника Хадид надела розово-белое летнее платье без боковых вставок, которое приподняла, чтобы продемонстрировать купальник. Образ она дополнила коричневыми ковбойскими сапогами, многослойными золотыми цепочками и браслетами в стиле бохо.

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Белла Хадид / © Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид / © Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид / © Instagram Беллы Хадид

«Привет, меня зовут Белла, и мне 30», —подписала публикацию модель.

Ранее, напомним, Белла Хадид продемонстрировала три эффектных образа из архивных коллекций.

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