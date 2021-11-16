Белла Хадид в леопардовом бикини блеснула безупречным телом на пляже

В своем Instagram Белла Хадид часто показывает снимки, на которых запечатлена в бикини или даже топлес.

25-летняя манекенщица наслаждалась отдыхом на пляже в Майами, когда ее сфотографировали папарацци. Белла устроила себе небольшие каникулы в Майами, куда полетела на свадьбу подруги. Говорят, вместе с ней там находились Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.

Белла Хадид / Getty Images

Звезду сфотографировали, когда она выходила из воды в леопардовом бикини и похвасталась своей безупречной фигурой. К бикини модель подобрала кулон в виде сердца на шее, золотую цепочку, которую повесила на талии, солнцезащитные очки и несколько браслетов.

В Нью-Йорке погода совсем другая, и Белле приходится одеваться теплее.

Белла Хадид / Getty Images

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