Белла Хадид впервые показала нового возлюбленного: кто покорил сердце супермодели

Белла Хадид / © Instagram Беллы Хадид

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Американская супермодель Белла Хадид, похоже, больше не скрывает личную жизнь. Звезда поделилась в Instagram серией фотографий с новым избранником и впервые публично продемонстрировала их отношения. На снимках пара обнимается, целуется и проводит время вместе на хоккейном матче.

Избранником 30-летней модели стал Натан Лейси. Как сообщает Page Six, мужчина связан с семейным строительным бизнесом в Колорадо, а также является братом Рэйчел Лейси — близкой подруги Беллы.

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Белла Хадид с бойфрендом / © Instagram Беллы Хадид

На одном из кадров, опубликованных моделью, Натан нежно обнимает ее, а на другом игриво кусает за подбородок. Пара также позирует вместе на трибунах во время матча команды Colorado Avalanche против Detroit Red Wings, который состоялся 7 ноября в Денвере.

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Белла Хадид с бойфрендом / © Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид с бойфрендом / © Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид / © Instagram Беллы Хадид

Белла сопроводила публикацию снимками с хоккейной игры и призналась в любви к этому виду спорта и Колорадо — штату, с которым связана часть ее детских воспоминаний. В серии фотографий также можно увидеть новую прическу модели: она предстала с осветленными до платинового оттенка волосами.

Белла Хадид / © Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид с бойфрендом / © Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид / © Instagram Беллы Хадид

Слухи о романе Хадид и Лейси появились еще раньше. В феврале 2026 года их заметили вместе во время Недели моды в Милане, однако тогда отношения пары не были подтверждены. Летом в прессе даже появлялись сообщения, что они просто друзья.

Напомним, ранее Белла Хадид встречалась с ковбоем Аданом Бануелосом. Их роман продолжался около двух лет, однако в начале 2026 года стало известно о расставании пары. Теперь, судя по новым фотографиям, в жизни супермодели началась новая глава.

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