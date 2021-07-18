Белла Торн ошеломила декольте, а ее парень - ярким маникюром: звездная пара на вечеринке в Каннах

Белла Торн ошеломила декольте, а ее парень - ярким маникюром: звездная пара на вечеринке в Каннах

23-летняя американская певица и актриса вместе с возлюбленным посетила одну из вечеринок в Каннах.

Белла Торн и ее 27-летний бойфренд Бенджамин Масколо, который недавно сделал девушке предложение и подарил кольцо с большим бриллиантом, посетили гала-концерт amfAR Cannes Gala 2021 на мысе Антиб во Франции.

Белла блистала на вечеринке в белом платье от Miu Miu у которого было очень пикантное декольте и высокий разрез. Образ девушки дополняло жемчужное колье с буквами "BEN" (видимо в честь будущего мужа) и черный ободок в волосах с камнями. Также Белла сделала очень насыщенный макияж с пышными ресницами и темной помадой на губах.

Белла Торн и Бенджамин Масколо / Getty Images

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Возлюбленный Торн был одет в черный смокинг, с блестящим воротником с россыпью страз. Также у парня были накрашены ногти несколькими цветными лаками.

На этой же каннской вечеринке блистала и 63-летняя актриса Шэрон Стон, которая впечатлила всех, а в частности Орландо Блума, с которым сидела за столиком, своим декольте в откровенном вечернем платье.

Шэрон Стоун и Орландо Блум / Getty Images

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