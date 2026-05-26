Беллу Хадид застали в солнечном Сен-Тропе с младшим братом
Звезда прогулялась в стильном образе, чем привлекла внимание.
Известную модель Беллу Хадид застали в солнечном Сен-Тропе во Франции. Звезда прогуливалась по улице со своим братом Анваром с руку и болтала.
Модель надела лаконичное коричневое платье от Massimo Dutti, которое дополнила сумкой от этого же бренда. Этот гламурный образ звезда сочетала с золотыми массивными украшениями, в частности винтажной цепью Chanel Gripoix.
Анвар же оделся просто — соединил широкие шорты, майку и кепку. Весь его лук был в черных цветах.
Ранее брат и сестра вместе вышли на красную дорожку в Каннах, где стали главной сенсацией мероприятия.
