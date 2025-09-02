Белое платье с драпировкой и цветами: вспоминаем, как Энн Хэтэуэй и принцесса Кейт носили похожие наряды

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Поскольку сейчас в самом разгаре 82-й Венецианский кинофестиваль, предлагаем вспомнить культовый образ голливудской звезды Энн Хэтэуэй с этого мероприятия. В 2006 году на международном кинофестивале состоялся премьерный показ фильма «Дьявол носит Prada», в котором актриса исполнила главную роль.

На красную дорожку Хэтэуэй вышла тогда в скульптурном белом платье на одно плечо от Valentino с вырезом, длинным подолом и элегантным силуэтом. На плече наряд украшал цветок из ткани. Она дополнила образ тогда каблуками, бриллиантовыми серьгами-подвесками и браслетом, а также небольшим клатчем. Волосы актрисы были собраны в элегантную романтичную прическу.

Энн Хэтэуэй в 2006 году / © Getty Images

Спустя 13 лет в похожем наряде появилась принцесса Кейт, которая тогда еще носила титул герцогини Кембриджской. Супруга принца Уильяма посетила церемонию вручения премии BAFTA-2019 в платье на одно плечо от Alexander McQueen, дополненном цветочной аппликацией на плече и ее роскошными аксессуарами, среди которых были серьги принцессы Дианы.

Принцесса Кейт в 2019 году / © Associated Press

Напомним, что сейчас в Нью-Йорке продолжаются съемки фильма «Дьявол носит Prada 2». К своим ролям вернутся такие звезды: Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй. Фильм выйдет в 2026 году, то есть через 20 лет после премьеры первой части, которая собрала внушительные 326 миллионов долларов в прокате по всему миру и принесла Мерил Стрип номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.