ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

Белоснежные платья, корсеты и жакеты: эффектные образы участниц "Холостяка-14" на церемонии роз

На прошедшей церемонии роз все девушки появились в белых нарядах.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Белоснежные платья, корсеты и жакеты: эффектные образы участниц "Холостяка-14" на церемонии роз

Сегодня на канале СТБ покажут четвертый выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». Участницы продолжат бороться за сердце главного героя проекта — актера Тараса Цимбалюка.

А пока что давайте вспомним образы девушек на церемонии роз в прошлом выпуске.

В третьем выпуске участницы появились в эффектных белоснежных нарядах. Чей лук вам понравился больше всего?

Дата публикации
Количество просмотров
15
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie