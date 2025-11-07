- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
Белоснежные платья, корсеты и жакеты: эффектные образы участниц "Холостяка-14" на церемонии роз
На прошедшей церемонии роз все девушки появились в белых нарядах.
Сегодня на канале СТБ покажут четвертый выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». Участницы продолжат бороться за сердце главного героя проекта — актера Тараса Цимбалюка.
А пока что давайте вспомним образы девушек на церемонии роз в прошлом выпуске.
В третьем выпуске участницы появились в эффектных белоснежных нарядах. Чей лук вам понравился больше всего?