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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Белые костюмы заполонили Met Gala 2025: кто из звезд надел этот наряд на модный бал

На каждом светском мероприятии зачастую прослеживается одна общая черта и в этом году на Met Gala 2025 ею стал светлый костюм.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Модель Жасмин Тукс

Модель Жасмин Тукс / © Associated Press

Тема Met Gala этого года основана на весенней выставке Института костюма Superfine: Tailoring Black Style. Выставка же была вдохновлена ​​книгой Моники Л. Миллер 2009 года «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры», которая исследует роль одежды и стиля в формировании идентичности темнокожих мужчин на протяжении трехсот лет.

Однако помимо того, что гостей объединял дресс-код многие также выбрали образы в одном цвете. Особенно преобладали на ковровой дорожке Метрополитен-музея образы в костюмах белых, молочных цветов и модного оттенка сливочного масла. Поэтому предлагаем посмотреть, кто из звезд надела такие наряды.

Коко Джонс

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Doechii

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Эмилия Боатенг

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Джазмин Салливан

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Кристиан Лэтчман

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Мэри Джей Блайдж

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Жасмин Тукс

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Брианна Стюарт

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Тайлер Митчел

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Баз Лурманн

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Имаан Хаммам

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Марк Джейкобс

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Джон Майкл Хилл

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Анна Саваи

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Джулия Кэри

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Лора Харриер

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Джонатан Оуэнс

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Густав Магнар Витце

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Льюис Хэмилтон

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Зендея

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Мадонна

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Полетта Вашингтон

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Кэтлин Линч

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Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

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Мадонна_3 / © Associated Press

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Дайана Росс / © Getty Images

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Ріанна_1 / © Associated Press

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Шакира_2 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

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Кім Кардашян_4 / © Associated Press

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Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

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Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
127
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