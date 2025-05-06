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- Шоу-бизнес
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Белые костюмы заполонили Met Gala 2025: кто из звезд надел этот наряд на модный бал
На каждом светском мероприятии зачастую прослеживается одна общая черта и в этом году на Met Gala 2025 ею стал светлый костюм.
Тема Met Gala этого года основана на весенней выставке Института костюма Superfine: Tailoring Black Style. Выставка же была вдохновлена книгой Моники Л. Миллер 2009 года «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры», которая исследует роль одежды и стиля в формировании идентичности темнокожих мужчин на протяжении трехсот лет.
Однако помимо того, что гостей объединял дресс-код многие также выбрали образы в одном цвете. Особенно преобладали на ковровой дорожке Метрополитен-музея образы в костюмах белых, молочных цветов и модного оттенка сливочного масла. Поэтому предлагаем посмотреть, кто из звезд надела такие наряды.