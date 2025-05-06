Белые костюмы заполонили Met Gala 2025: кто из звезд надел этот наряд на модный бал

Модель Жасмин Тукс / © Associated Press

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Тема Met Gala этого года основана на весенней выставке Института костюма Superfine: Tailoring Black Style. Выставка же была вдохновлена ​​книгой Моники Л. Миллер 2009 года «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры», которая исследует роль одежды и стиля в формировании идентичности темнокожих мужчин на протяжении трехсот лет.

Однако помимо того, что гостей объединял дресс-код многие также выбрали образы в одном цвете. Особенно преобладали на ковровой дорожке Метрополитен-музея образы в костюмах белых, молочных цветов и модного оттенка сливочного масла. Поэтому предлагаем посмотреть, кто из звезд надела такие наряды.

Коко Джонс

© Associated Press

Doechii

© Associated Press

Эмилия Боатенг

© Associated Press

Джазмин Салливан

© Associated Press

Кристиан Лэтчман

© Associated Press

Мэри Джей Блайдж

© Associated Press

Жасмин Тукс

© Associated Press

Брианна Стюарт

© Associated Press

Тайлер Митчел

© Associated Press

Баз Лурманн

© Associated Press

Имаан Хаммам

© Associated Press

Марк Джейкобс

© Associated Press

Джон Майкл Хилл

© Associated Press

Анна Саваи

© Associated Press

Джулия Кэри

© Associated Press

Лора Харриер

© Associated Press

Джонатан Оуэнс

© Associated Press

Густав Магнар Витце

© Associated Press

Льюис Хэмилтон

© Associated Press

Зендея

© Associated Press

Мадонна

© Associated Press

Полетта Вашингтон

© Associated Press

Кэтлин Линч

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press