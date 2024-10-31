Белые линзы на глазах и пышное декольте: Кристина Агилера нарядилась Дракулой на Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно отмечают Хэллоуин.
43-летняя певица Кристина Агилера показала, какой костюм выбрала для празднования Хэллоуина в этом году.
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Она решила нарядиться вампиром – графом Дракулой. Певица надела асимметричное корсетное платье, которое подчеркнуло ее пышное декольте, и дополнила его крупным металлическим чокером, белыми линзами и пышным париком, а также "хищным" маникюром и накладкой на зубы с клыками.
Ранее свой костюм показывала звезда "Игры престолов" Софи Тернер. Она решила перевоплотиться в Тринити – персонажа фильма "Матрица" – и надела узнаваемый костюм.
Отметим, королевой Хэллоуина по праву считается модель Хайди Клум, ведь она славится своими экстравагантными образами и уже более 20 лет организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника. Все ее костюмы мы собирали в этом материале.
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