Белый бархат — это необычно: Эмили Блант посетила церемонию в наряде, который привлек много внимания

Ее платье не назвать лаконичным, ведт в нем много внимания привлекала не только ткань, но и декор.

Эмили Блант

Эмили Блант / © Associated Press

В понедельник американский журнал ELLE организовал мероприятие «Женщины Голливуда 2025», в котором приняли участие самые влиятельные звезды индустрии шоу-бизнеса. Ежегодное мероприятие проходило в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе и на нем чествовали выдающихся женщин, представленных в последнем номере издания. Появилась среди гостей и звезда фильма «Дьявол носит Prada» Эмили Блант.

Актриса вышла в свет в платье от Ralph Lauren из белого бархата, что было очень необычным, поскольку более популярна эта ткань в черном цвете. Наряд был из коллекции осень-зима 2025, имел американскую пройму и оригинально украшенный ворот тканью с перфорацией и черным кружевом.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Гламура образу Блант добавили черный клатч и украшения с бриллиантами от знаменитого ювелирного бренда Bvlgari.

А вот днем ранее актриса поразила всех платьем красного цвета от Модного дома Schiaparelli, созданное креативным директором бренда Дэниелем Розберри для коллекции весна-лето 2026. Наряд привлек много внимания, поскольку в нем была прозрачная вставка в необычном месте.

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Образы актрисы Эмили Блант (18 фото)

