Белый костюм, челси и колье в виде костей: эффектный образ звезды "Дюны" Тимоти Шаламе

Известно, что образы на мероприятия он подбирает сам, считая эту индустрию определенным видом искусства.

Тимоти всего 26 лет, а он уже успел стать одним из самых перспективных голливудских актеров, а также секс-символом современности. Что ж, чувство стиля у актера действительно есть и на каждом светском мероприятии он демонстрирует его своими необычными нарядами.

8 октября звезда "Дюны" посетил Лондонский кинофестиваль и вышел на красную дорожку.

На Тимоти был белоснежный образ, в котором он сочетал костюм от бренда Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2023, белые челси на массивной подошве и очень необычный чокер в виде костей от Vivienne Westwood.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Но вероятно, украшение на шее было выбрано из-за фильма, который актер презентовал на кинофестивале - это лента "Целиком и полностью" (Bones & All - анг.), которая рассказывает о паре каннибалов.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Образ актер также дополнил солнцезащитными очками, своими фирменными кудрями и несколькими кольцами на руках.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Компанию на красной дорожке Шаламе составила его коллега по ленте - 28-летняя Тейлор Расселл. На девушке был лук от Schiaparelli из кутюрной коллекции осень-зима 2022.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

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