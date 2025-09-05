Белый верх и черный низ: элегантная Эль Фаннинг на красной дорожке кинофестиваля в Торонто

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг появилась на мероприятии, чтобы презентовать фильм со своим участием «Сентиментальная ценность», мировая премьера которого состоялась 21 мая 2025 года на Каннском кинофестивале во Фрпнции, где он получил Гран-при.

27-летняя Эль вышла на публику в наряде от Модного дома Valentino из коллекции Resort 2026, который включал белый верх — блузу с одним рукавом, складками и разрезом, а также длинную черную юбку со шлейфом. Волосы актрисы были собраны в лаконичную прическу с пробором, а завершила она свой образ украшениями от Cartier с изображением пантеры.

Эль Фэннинг / © Getty Images

Напомним, что в Каннах актриса презентовала этот фильм в гламурном платье с 3D-цветами от Armani Prive, которое біло создано уже покойнім модельером Джорджио Армани. Дизайнер ушел из жизни 4 сентября.

