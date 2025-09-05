- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
Белый верх и черный низ: элегантная Эль Фаннинг на красной дорожке кинофестиваля в Торонто
Актриса посетила 4 сентября Междунаротній кинофестиваль в Торонто, который стартовал в Канаде.
Эль Фэннинг появилась на мероприятии, чтобы презентовать фильм со своим участием «Сентиментальная ценность», мировая премьера которого состоялась 21 мая 2025 года на Каннском кинофестивале во Фрпнции, где он получил Гран-при.
27-летняя Эль вышла на публику в наряде от Модного дома Valentino из коллекции Resort 2026, который включал белый верх — блузу с одним рукавом, складками и разрезом, а также длинную черную юбку со шлейфом. Волосы актрисы были собраны в лаконичную прическу с пробором, а завершила она свой образ украшениями от Cartier с изображением пантеры.
Напомним, что в Каннах актриса презентовала этот фильм в гламурном платье с 3D-цветами от Armani Prive, которое біло создано уже покойнім модельером Джорджио Армани. Дизайнер ушел из жизни 4 сентября.