Белый верх и черный низ: Тильда Суинтон вышла на красную дорожку в платье с рукавами-колокольчиками

Лаконичное и сдержаное платье актрисы выделялось на фонее более гламурных и открытых нарядов других гостей мероприятия.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Тильда Суинтон

Тильда Суинтон / © Associated Press

Актриса Тильда Суинтон — частая гостья на Венецианском кинофестивале и в этом году она посетила открытие этого грандиозного мероприятия, которое также сопровождалось премьерой фильма «Благодать» режиссера Паоло Соррентино.

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

64-летняя актриса надела на мероприятие наряде в классических цветах — верх был белым, а низ черным. Также У верха платья была легкая драпировка на горловине, а рукава-колокольчики украшали небольшие банты. На талии пышная юбка актрисы была со складками.

Тильда дополнила образ массивными кольцами с камнями, легким макияжем и объемной прической, в которую стилисты уложили ее седые волосы.

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Также среди гостей мероприятия появились модель Хайди Клум с дочерью Лени и актриса Кейт Бланшетт.

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

