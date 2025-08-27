- Дата публикации
Белый верх и черный низ: Тильда Суинтон вышла на красную дорожку в платье с рукавами-колокольчиками
Лаконичное и сдержаное платье актрисы выделялось на фонее более гламурных и открытых нарядов других гостей мероприятия.
Актриса Тильда Суинтон — частая гостья на Венецианском кинофестивале и в этом году она посетила открытие этого грандиозного мероприятия, которое также сопровождалось премьерой фильма «Благодать» режиссера Паоло Соррентино.
64-летняя актриса надела на мероприятие наряде в классических цветах — верх был белым, а низ черным. Также У верха платья была легкая драпировка на горловине, а рукава-колокольчики украшали небольшие банты. На талии пышная юбка актрисы была со складками.
Тильда дополнила образ массивными кольцами с камнями, легким макияжем и объемной прической, в которую стилисты уложили ее седые волосы.
Также среди гостей мероприятия появились модель Хайди Клум с дочерью Лени и актриса Кейт Бланшетт.