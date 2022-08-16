Бен и Джен планируют еще одну свадьбу: что известно и грядущем торжестве Аффлеков

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились месяц назад в Лас-Вегасе. А теперь планируют устроить громкую трехдневную свадьбу в особняке пары в Джорджии.

Вчера Бен Аффлек отпраздновал 50-летие в Нью-Йорке вместе с детьми и новоиспеченной женой, а в выходные супруги устроят праздник в поместье Бена в Джорджии, рассказал источник Page Six.

"Все будет о Джей Ло. Бен хочет, чтобы все внимание было сосредоточено на ней в их важный день", - пишет издание.

Начнут праздник в пятницу с репетиции ужина, сама церемония состоится в субботу, а в воскресенье Бен и Джен завершат праздник барбекю и пикником.

Джей Ло и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Ожидается, что 53-летняя Лопес будет одета в сшитое на заказ платье от Ralph Lauren, созданное в Италии, а журнал Vogue сделает модную фотосессию для пары. Возможно, это будет нечто похожее на фотосет Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма.

Среди звездных гостей будут лучший друг Бена - Мэтт Деймон, Джимми Киммел, Дреа де Маттео и брат Кейси Аффлек. Также на празднике, конечно, появятся дети Джен и Бена от предыдущих отношений, а также родители и сестры Лопес и лучшие подруги - Лия Ремини, Джейн Фонда и Рене Зеллвегер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

По сообщениям TMZ, дом актера в Райсборо для мероприятия был выбран неслучайно - именно там пара должна была связать себя узами брака 20 лет назад. Дом, расположенный в прибрежном городе Райсборо, штат Джорджия, недалеко от Саванны, представляет собой двухэтажный особняк с четырьмя спальнями и четырьмя с половиной ванными комнатами. На территории есть еще два небольших дома с дополнительными спальнями.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек 20 лет назад / Фото: Associated Press

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