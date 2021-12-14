Бенедикт Камбербэтч в костюме, а его супруга Софи - в белом платье: пара на светском мероприятии в Лос-Анджелесе

Бенедикт Камбербэтч в костюме, а его супруга Софи - в белом платье: пара на светском мероприятии в Лос-Анджелесе

На премьерный показ "Человека-паука" в Лос-Анджелесе приехали актер Бенедикт Камбербэтч с супругой Софи Хантер.

45-летний Камбербэтч возвращается в роли доктора Стивена Стрэнджа в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", который 17 декабря появится в кинотеатрах. На премьерный показ в Лос-Анджелесе Бенедикт приехал в классическом черном костюме с белой рубашкой, черным галстуком и в очках. Сопровождала его супруга – театральный режиссер Софи Хантер.

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч / Getty Images

43-летняя Софи остановила свой выбор на элегантном белом платье без бретелек, которое крепилось к серебряному колье. Она надела несколько серебряных серег и сделала вечернюю прическу и макияж.

Отметим, пара состоит в браке с февраля 2015 года, у них трое сыновей: Кристофер (6 лет), Хэл (4 года) и Финн (2 года). Примечательно, но почти все три беременности Софи прошли незаметно для прессы, что в очередной раз подтверждает тот факт, что, если люди хотят приватности, они ее получают.

Также на премьерном показе присутствовали актеры, сыгравшие главные роли, - Зендея и Том Холланд.

Зендея и Том Холланд / Associated Press

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