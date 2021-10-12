Бенедикт Камбербэтч в костюме, а его жена Софи - в ярком платье: звездная пара на красной дорожке

Бенедикт Камбербэтч в костюме, а его жена Софи - в ярком платье: звездная пара на красной дорожке

Бенедикт Камбербэтч с супругой Софи Хантер прибыли на Лондонский кинофестиваль BFI 2021, где был представлен фильм "Власть пса", в котором сыграл 45-летний актер.

Это американский фильм режиссера Джейн Кэмпион, основанный на одноименном романе 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа. В главных ролях играют Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс. 1 декабря 2021 года фильм выйдет на Netflix. Лента повествует о двух братьях Филе и Джордже Бербэнк, которые владеют самым крупным ранчо в Монтане. Когда Джордж тайно женится на вдове по имени Роуз, Фил чувствует себя преданным и решает этот брак разрушить.

Кирстен Данст / Associated Press

Бенедикт вышел на дорожку в компании своей очаровательной супруги Софи. Он был в строгом черном костюме, белой рубашке и черном галстуке, а обут в черные кожаные туфли.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / Associated Press

43-летняя Софи Хантер блистала в желтом шелковом платье с художественным принтом спереди. Наряд от бренда Roksanda из коллекции осень 2021 был мешковатой формы и скрывал фигуру Софи.

Софи Хантер / Associated Press

К наряду Хантер подобрала серьги-висюльки черного цвета и большой черный перстень, собрала волосы в прическу и сделала вечерний макияж.

Софи Хантер / Associated Press

Днем ранее, напомним, Бенедикт Камбербэтч и Клэр Фой представили совместный фильм "Кошачьи миры Луиса Уэйна" в Лондоне, в котором 45-летний Камбербэтч сыграл известного художника Луиса Уэйна, а Клэр Фой - его возлюбленную Эмили. Байопик "Кошачьи миры Луиса Уэйна" появится в украинских кинотеатрах с 11 ноября.

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