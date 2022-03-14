Бенедикт Камбербэтч заявил, что готов принять беженцев из Украины в своем доме

Вчера в Лондоне состоялась церемония вручения наград EE British Academy Film Awards 2022.
Знаменитости собрались в Королевском Альберт-Холле. Среди присутствующих были актер Бенедикт Камбербэтч с супругой Софи Хантер. Актер вышел на дорожку в бархатном пиджаке, белой рубашке и черных брюках. К пиджаку его был пришпилен значок в цветах украинского флага.
Перед церемонией Бенедикт заявил в комментарии телеканалу Sky News, что надеется стать участником правительственной программы Великобритании по приему беженцев из Украины.
"Это действительно шокирующее время - быть европейцем в двух с половиной часах полета от Украины, и это то, что нависло над нами", — сказал Камбербэтч Sky News.
"Нам всем нужно делать больше, чем просто носить значок, - заявил актер. — Каждый должен сделать все, что в его силах. Рекордное число людей предложило поселить беженцев в своих домах, и я надеюсь примкнуть к их рядам", - заявил Бенедикт, - пишет Reuters.
Новая программа "Homes for Ukraine" позволит представителям общественности, благотворительных организаций, бизнеса и общественных групп предлагать жилье беженцам, прибывающим в Великобританию, даже если у них нет семейных связей.
Ранее Камбербэтч посетил 37-й ежегодный Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре. Во время вручения награды Cinema Vanguard Бенедикт подошел к поклонникам, которые пришли на мероприятие с флагом Украины. Актер взял флаг в руки и развернул его, демонстрируя таким образом свою позицию поддержки нашей стране.
На церемонии BAFTA поддержку Украине продемонстрировали британский актер Стивен Грэм, актриса Джессика Пламмер и актриса Милли Макинтош. Все они надели ленточки в цветах украинского флага.
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