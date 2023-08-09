Беременна четвертым: певица Сиара показала округлившийся живот

37-летнюю артистку и ее мужа, 34-летнего Рассела Уилсона, можно поздравить с очередным пополнением. Пара в ожидании своего четвертого (и третьего общего) ребенка.

Сиара поделилась радостной новостью в Instagram, выложив забавное видео. Звезда была запечатлена в профиль, когда она показала свой большой живот купальнике, танцуя рядом с крытым бассейном.

Это будет ее третий ребенок от мужа Рассела Уилсона. Пара уже воспитывает трехлетнего сына Вина и шестилетнюю дочь Сиенну.

Старший ребенок Сиары - девятилетний сын Фьючер Захир, был рожден от рэпера Фьючера, с которым артистка состояла в отношениях.

"Ты снова так смотришь на меня, мы делаем еще одного ребенка… Ты мое сердце, я твое ребро❤️", — подписала певица ролик.

В своем анонсе звезда исполнила свою песню How We Roll, которую она записала с Крисом Брауном.

Сиара и Рассел Уилсон / Фото: Getty Images

В прошлом месяце супруги отпраздновали седьмую годовщину свадьбы. Они поженились в 2016 году.

Сиара с семьей / Фото: Инстаграм Сиары

Читайте также: