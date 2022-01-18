Беременна двойней: Джорджина Родригес в обтягивающем аутфите показала подросший живот

27-летняя Джорджина Родригес ждет двойню от Криштиану Роналду.

В конце прошлого года эта новость ошеломила поклонников пары. А сами Криштиану и Джорджина публично заявили, что невероятно счастливы этой новости.

В блоге модель поделилась новым снимком и показала, как подрос ее живот. Джорджина снималась в фотосессии, а в подписи написала:

"Три сердца", - и добавила, что день провела на съемках.

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Одета звезда в черный наряд, который подчеркивает ее живот и пышную грудь. Из украшений на модели колье, золотые часы и кольцо.

А в начале месяца модель показывала, как встречала Новый 2022 год вместе с Роналду и детьми. Одета Джорджина была в короткое платье, напоминавшее удлиненный блейзер, которое сочетала с белыми туфлями-лодочками на каблуках. Короткий наряд Джорджини также подчеркивал ее живот.

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