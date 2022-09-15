Беременна в четвертый раз: Блейк Лайвли в мини-платье продемонстрировала округлившийся живот

35-летняя Блейк Лайвли и 45-летний Райан Рейнольдс в четвертый раз станут родителями.

Блейк Лайвли приятно удивила публику: актриса в четвертый раз беременна.

Об этом стало известно, когда Блейк появилась на ежегодном женском саммите Forbes Power в Нью-Йорке. Там она предстала в коротком обтягивающем платье с золотисто-серебристыми пайетками и металлическими деталями, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Звезда с радостью демонстрировала фотографам свою изменившуюся фигуру. Она просто светилась от счастья.

Видимо, актриса устала скрывать свою беременность. Хотя месяц назад она даже пыталась запутать своих фолловеров в Instagram, опубликовав тогда фото, на котором она демонстрировала стройную фигуру.

Кроме того, в общественных местах Лайвли появлялась в нарядах оверсайз и пряталась от папарацци.

К слову, мы видели Блейк в июне на показе короткометражного фильма "Все слишком хорошо" в Нью-Йорке. Актриса была в белом сарафане. Тогда она была уже в положении, но живота еще не было видно.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Напомним, Рейнольдс и Лайвли познакомились 12 лет назад на съемках фильма "Зеленый фонарь". Год спустя их отношения завязались. Тогда они отправились на двойное свидание. Как раз в то время Райан развелся со Скарлетт Йоханссон, а Блейк рассталась с Леонардо ди Каприо.

На следующий год, в 2012-м, пара поженились. Свадьба прошла в тайне.

Супруги воспитывает троих дочек: 7-летнюю Джеймс, 5-летнюю Инес и 2-летнюю Бетти.

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