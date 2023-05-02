Беременна во второй раз: Карли Клосс в черном платье продемонстрировала большой живот

Карли Клосс посетила гала-концерт Met Gala, состоявшийся в Нью-Йорке. Темой ивента – "Карл Лагерфельд: линия красоты".

Мероприятие посетила Карли Клос, которая своим появлением сообщила, что она беременна второй раз.

Карли Клос / Фото: Associated Press

Модель предстала перед фотокамерами в элегантном черном платье до пола от Loewe, которое отлично подчеркнуло ее уже достаточно большой беременный живот.

Карли Клос / Фото: Associated Press

В зоне декольте и на поясе наряд имел желтые линии, украшенные жемчужными нитями. Карли отметила, что ее образ – это переосмысление платья из коллекции Karl Lagerfeld сезона весна-лето 1983 года для Chanel.

Карли Клос / Фото: Associated Press

Обута она была в черные туфли с бантиками. Клосс собрала волосы в хвост и завязала их черной лентой-бантом, сделала макияж с пышными ресницами и розовыми румянами. В ушах у нее были бриллиантово-жемчужные серьги, а на пальце – кольцо из этого же комплекта. Французский маникюр завершил красивый образ модели.

Карли Клос / Фото: Associated Press

На мероприятие Карли пришла со своим мужем – бизнесменом Джошуа Кушнером.

Джошуа Кушнер и Карли Клос / Фото: Associated Press

Напомним, встречаться Карли и Джошуа начали в 2012 году, а летом 2018-го обручились. Скромную свадьбу в еврейских традициях сыграли в Нью-Йорке. А в 2019 году супруги устроили роскошную свадебную вечеринку в Вайоминге, на которую пригласили много гостей, среди которых были также звезды. В марте 2021 года у пары родился сын Леви.

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