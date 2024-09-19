Беременная Александра Даддарио в брючном костюме засветила подросший живот

38-летняя американская актриса венгеро-итальянского происхождения, известная многим по фильму "Спасатели Малибу" и сериалу "Белый лотос" - Александра Даддарио – в июле рассказала о своей беременности. Она находится в ожидании первенца, отец которого – муж актрисы, кинопродюсер Эндрю Форм.

Так, девушка стала главной звездой сентябрьского выпуска журнала InStyle México. На обложке глянца она позировала в черном платье от MARIA McMANUS и с крупным золотым браслетом Tiffany & Co.

На одном из кадров Александра позировала в белом костюме, брюки которого не застегивались из-за размеров подросшего живота.

Даддарио не зря была выбрана для обложки журнала, ведь сентябрь – месяц возможностей и перемен, от возвращения в школу до прихода осени. А она находится на переходном этапе своей жизни и карьеры. В интервью актриса рассказала о своей беременности, о том, что ее больше всего волнует в том, чтобы стать матерью, о видении своей карьеры и о своем сериале "Ведьмы Мейфэра".

Напомним, ранее беременная Александра Даддарио сходила на бейсбол. Она посетила игру известной нью-йоркской команды New York Yankees.

Читайте также: