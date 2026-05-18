Беременная Барбара Палвин выбрала образ, как у Меган Маркл и Шэрон Стоун и это было стильно

Пока многие звезды выбирают для красных дорожек пышные платья, модель Барбара Палвин появилась в Каннах в ансамбле, который уже стал культовым сочетанием.

Барбара Палвин с мужем / © Associated Press

Звезда выбрала белую рубашку и длинную черную юбку от бренда Karl Lagerfeld, которые были созданы для нее на заказ. Рукава рубашки она подвернула, а талию юбки украшал широкий пояс, напоминающий камербанд.

Барбара Палвин / © Associated Press

Также на юбке модели был длинный простой и прямой шлейф, а дополнила этот лук красавица укладкой в легкими локонами и гламурными серьгами-люстрами.

На красную дорожку Барбара вышла с мужем — актером Диланом Спроусом. Сейчас пара ждет своего первого ребенка.

Но Барбара не единственная, кто выбрал подобный образ. Один из самых известных моментов в истории красных дорожек произошел в 1998 году, когда Шэрон Стоун сочетала простую белую рубашку своего мужа с атласной юбкой Vera Wang и появилась так на церемонии вручения «Оскара».

Шэрон Стоун / © Associated Press

Этот модный шаг до сих пор считается одним из самых ярких примеров сдержанной роскоши, который копируют другие, ведь также в подобном ансамбле на публику выходила и Меган Маркл, когда была беременной.

Меган Маркл / © Associated Press

