Беременная девушка Венсана Касселя полностью обнажилась в новой фотосессии

Модель не скрывает свое интересное положение, а наоборот, часто показывает свои "беременные" фото.
В ноябре 2023 года французский актер – 57-летний Венсан Кассель – официально подтвердил свои отношения с моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней. 28-летняя австралийская модель бразильского происхождения сейчас находится в ожидании своего первого ребенка.
Девушка любит принимать участие в откровенных съемках, делая акцент на своем интересном положении.
Так, в своем Instagram Нара показала серию снимков, на которых она позировала полностью обнаженной.
На некоторых фото она все же прикрыла обнаженную грудь кардиганом.
Отметим, если для Баптисты это будет первенец, то Венсан уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена – актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони – модель Тина Кунаки. Актер утверждает, что сохраняет теплые отношения со всеми своими детьми, хотя и старается защитить их личную жизнь от лишнего внимания со стороны прессы.
Ранее, напомним, беременная Нара Баптиста с обнаженным животом станцевала перед камерой.
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