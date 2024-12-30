Беременная девушка Венсана Касселя полностью обнажилась в новой фотосессии

Модель не скрывает свое интересное положение, а наоборот, часто показывает свои "беременные" фото.

В ноябре 2023 года французский актер – 57-летний Венсан Кассель – официально подтвердил свои отношения с моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней. 28-летняя австралийская модель бразильского происхождения сейчас находится в ожидании своего первого ребенка.

instagram.com/narahbaptista

Девушка любит принимать участие в откровенных съемках, делая акцент на своем интересном положении.

Так, в своем Instagram Нара показала серию снимков, на которых она позировала полностью обнаженной.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

На некоторых фото она все же прикрыла обнаженную грудь кардиганом.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Отметим, если для Баптисты это будет первенец, то Венсан уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена – актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони – модель Тина Кунаки. Актер утверждает, что сохраняет теплые отношения со всеми своими детьми, хотя и старается защитить их личную жизнь от лишнего внимания со стороны прессы.

instagram.com/narahbaptista

Ранее, напомним, беременная Нара Баптиста с обнаженным животом станцевала перед камерой.

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