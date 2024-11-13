Беременная девушка Венсана Касселя сверкнула фигурой в бикини

Модель, судя по ее фото в Сети, чувствует себя отлично.
28-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – сейчас находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является ее бойфренд - 57-летний актер Венсан Кассель, с которым они вместе уже больше года. Девушка решила не скрывать свое интересное положение, а наоборот, часто публиковать в своем Instagram фото и видео.
Так, видимо, модель сейчас где-то отдыхает. Она опубликовала селфи, на котором позирует в пудрово-розовом бикини и с бусами на шее. Ее волосы заплетены в тонкие косички и собраны в хвост. Фото Нара никак не подписала.
Напомним, Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа". Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница – в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.
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