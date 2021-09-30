Беременная двойней Эшли Грэм опубликовала пикантное селфи в нижнем белье

33-летняя модель plus size не скрывает от публики того, как выглядит ее подросший беременный живот.

Сейчас Эшли Грэм во второй раз беременна, а недавно стало известно, что это будет двойня - два мальчика. Модель продолжает открыто показывать фото себя в полуобнаженном виде, чаще всего просто делая селфи в нижнем белье.

В этот раз Эшли предстала в полный рост перед зеркалом, на ней был черный бюстгальтер, высокие трусы, поддерживающие живот, черная бейсболка и серые шлепанцы. Лица Грэм на снимке не видно, она его закрыла большим телефоном, которым, собственно, и делала селфи.

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О второй беременности супруга фотографа Джастина Эрвина объявила в середине лета 2021-го, опубликовав свое обнаженное фото в поле. Дальше последовала еще одна не менее откровенная фотосессия, которую сделал для звезды ее муж. Позировать в белье или без одежды для Эшли Грэм – привычное дело. Что же будет после родов? Мы помним, что после появления на свет первенца пары - сына Айзека, Эшли снялась в нескольких откровенных фотосессиях полностью обнаженной и показывала, как кормит сына грудью.

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