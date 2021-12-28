Беременная двойней Эшли Грэм снялась в фотосете обнаженной

Беременная двойней Эшли Грэм показала кадр из новой фотосессии и впечатлила подписчиков.

34-летняя Эшли опубликовала фото в своем блоге, на котором позирует полностью топлес, руками девушка прикрывает пышную грудь, а на ее обнаженной животе нарисовано двое младенцев.

"Спасибо @luigiandiango за то, что запечатлели меня и моих мальчиков, и спасибо @heartsciencemidwifery (Kimm Sun) за прекрасное мастерство, которое оживило образ моих мальчиков", - написала в подписи под снимком модель.

О беременности двойней Эшли объявила в сентябре 2021 года, и, похоже, уже в начале 2022 Грэм станет мамой во второй раз. У нее и у ее мужа Джастина Эрвина есть сын Айзек, которому в январе исполнится два года.

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