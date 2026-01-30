Беременная Элли Голдинг в шортах-трусах и на каблуках позировала для глянца

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Реклама

39-летняя британская певица и композитор Элли Голдинг стала главной звездой нового выпуска журнала Nylon. На обложке глянца она появилась в белой майке с надписью Mother («мама»), черных шортах-трусах, искусственной шубе и в босоножках на каблуках.

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Отметим, о своей второй беременности Элли сообщила на церемонии Pandora Fashion Awards 2025, когда вышла на красную дорожку в кроп-топе, обнажившем ее уже довольно большой живот.

«Не у каждой женщины есть такая роскошь: меня окружают замечательные люди, у меня замечательный парень. Мне немного легче, потому что у меня есть потрясающая поддержка. Я по-прежнему работаю каждый день и пишу каждый день. Просто я вынашиваю человека внутри себя. Возможно, я не самая заботливая…Это прекрасное чувство — иметь возможность вынашивать ребенка, и я чувствую себя очень счастливой, что здорова, — но это не все, чем я сейчас являюсь», — рассказала звезда о своей беременности в интервью журналу.

Реклама

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

«Я выросла в рабочей семье, поэтому думала: „Может, мне просто стоит петь как хобби?“ Но я выбрала трудный путь и решила пожить одна в какой-то случайной комнате в чьем-то доме в Лондоне и писать песни днем. Это было очень уединенное существование. У меня не было друзей. Я все еще оставалась застенчивой, тревожной. Я ходила в спортзал, каждое утро пробегала 10 километров, потом весь день возвращалась в студию и писала. Вероятно, это было самое одинокое время в моей жизни. В конце концов, я встретилась с Ферди Унгер-Гамильтоном, который в итоге подписал со мной контракт», — рассказала Элли о начале своей карьеры.

Ранее, напомним, Элли Голдинг была замужем за арт-дилером Каспаром Джоплингом. Об их роскошной свадьбе в 2019-м говорили все, ведь она была не хуже, чем у королевских невест. Однако уже в 2024 году пара развелась после четырех лет брака, у них есть общий сын.