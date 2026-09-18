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- Шоу-бизнес
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Беременная Энн Хэтэуэй подчеркнула живот черным вязаным платьем
На этот раз актриса сделала ставку на лаконичный силуэт.
Энн Хэтэуэй вновь привлекла внимание своим образом беременной. 43-летняя актриса начала промокампанию фильма «Верити», в котором сыграла главную роль.
Накануне премьеры актрису заметили в Нью-Йорке, где она посетила пресс-мероприятие, посвящённое фильму. Как и во время предыдущих публичных выходов, актриса сделала ставку на изысканность.
Энн выбрала вязаное чёрное платье бренда Cult Gaia с открытыми плечами, высоким вырезом и без рукавов. Обтягивающий крой подчеркивал её беременный живот, а завершили образ босоножки на каблуке.
Фактурное платье актрисы также было украшено бахромой на воротнике и подоле. Образ Энн дополнили креативные мюли черного цвета с гламурными каблуками от бренда Roger Vivier. Свой стильный образ женщина дополнила солнцезащитными очками и несколькими украшениями.
Во время беременности Гетвей начала экспериментировать с различными силуэтами и стилями: например, на открытии флагманского магазина Moncler на Пятой авеню в Нью-Йорке она выбрала образ из денима и придала ему непринужденность, продемонстрировав живот.
Фильм «Верити» — это экранизация одноимённого романа Коллин Гувер 2018 года. Главные роли в фильме исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Гартнетт. В центре сюжета — начинающая писательница, которая оказывается на грани финансового краха, когда получает возможность завершить серию романов популярной авторки триллеров Верити Кроуфорд. Главная героиня находит незаконченную рукопись, но впоследствии она приводит её к таинственным открытиям.