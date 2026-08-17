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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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52
Время на прочтение
1 мин

Беременная Энн Хэтэуэй появилась на публике в наряде украинского бренда

Голливудская звезда выглядела потрясающе, ведь её стилистка Эрин Уолш подобрала для неё очень красивое контрастное сочетание вещей.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй официально вошла в список Disney Legends — высшей почетной награды компании Disney. Награду актриса получила в ходе церемонии D23: The Ultimate Disney Fan Event, которая состоялась в Калифорнии.

Для Хэттеуэй это признание стало особенно символичным, ведь её сотрудничество с Disney началось более 20 лет назад — с роли Мии Термополис в фильме «Дневник принцессы». В своей речи Гетэвей говорила не только о профессиональных достижениях, но и о личном значении этого момента и поблагодарила за возможность на протяжении всей жизни заниматься тем, что она любит, и в то же время делить этот путь с мужем и детьми.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Кроме того, этот момент был особенным ещё и потому, что Гетэвей вышла на сцену в наряде украинского бренда J’amemme. Она сочетала изысканную тунику винного оттенка с белыми широкими брюками.

Особое внимание привлекала верхняя часть наряда: она была плиссированной, с воротником-галтером, а также украшена асимметричным разрезом с большой рюшью. На руке актрисы красовались часы от Bvlgari.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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