ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
510
Время на прочтение
1 мин

Беременная Энн Хэтэуэй появилась на публике в раскованном образе

Актриса продемонстрировала, что минимализм и правильно подобранный крой могут творить чудеса со стилем во время беременности.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Актриса Энн Хэтэуэй прибыла на съемки популярного вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! в Голливуде и привлекла внимание тем, что вновь не скрывала свой беременный живот, который стал центральным элементом ее образа.

Для этого выхода она выбрала элегантный черный монохромный комплект из топа и брюк. Асимметричные, намеренно необработанные края и многослойная конструкция топа придавали ему интересный вид, а открытый крой спереди подчеркивал живот.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Важную роль сыграли и аксессуары. Большие черные солнцезащитные очки придали образу голливудский шик, а золотые ожерелье, серьги и браслеты от Bvlgari разбавили темную палитру и придали наряду более тёплый и роскошный вид.

Длинные распущенные волосы и сдержанный макияж дополнительно подчеркнули непринужденность образа Энн.

Ранее звезда продемонстрировала живот на премьере фильма «Конец Оук-стрит» в США, когда появилась на публике в светло-голубом топе с высоким воротником и выразительным архитектурным силуэтом от Prabal Gurung, который был резко укорочен спереди, чтобы обнажить живот, а сзади он ниспадал до пола и имел длинный шлейф.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Напомним, что 43-летняя Энн в июне объявила, что она и её муж, 45-летний Адам Шульман, ждут третьего ребёнка.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie