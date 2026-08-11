Беременная Энн Хэтэуэй появилась на публике в раскованном образе

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Актриса Энн Хэтэуэй прибыла на съемки популярного вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! в Голливуде и привлекла внимание тем, что вновь не скрывала свой беременный живот, который стал центральным элементом ее образа.

Для этого выхода она выбрала элегантный черный монохромный комплект из топа и брюк. Асимметричные, намеренно необработанные края и многослойная конструкция топа придавали ему интересный вид, а открытый крой спереди подчеркивал живот.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Важную роль сыграли и аксессуары. Большие черные солнцезащитные очки придали образу голливудский шик, а золотые ожерелье, серьги и браслеты от Bvlgari разбавили темную палитру и придали наряду более тёплый и роскошный вид.

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Длинные распущенные волосы и сдержанный макияж дополнительно подчеркнули непринужденность образа Энн.

Ранее звезда продемонстрировала живот на премьере фильма «Конец Оук-стрит» в США, когда появилась на публике в светло-голубом топе с высоким воротником и выразительным архитектурным силуэтом от Prabal Gurung, который был резко укорочен спереди, чтобы обнажить живот, а сзади он ниспадал до пола и имел длинный шлейф.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Напомним, что 43-летняя Энн в июне объявила, что она и её муж, 45-летний Адам Шульман, ждут третьего ребёнка.

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