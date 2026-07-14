- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
Беременная Энн Хэтэуэй в элегантном платье жемчужного оттенка сияла в Нью-Йорке
Актриса Энн Хэтэуэй выглядела очень изящно, когда появилась в шоу Late Night with Seth Meyers в Нью-Йорке.
Она пришла в студию, чтобы прорекламировать фильм Кристофера Нолана «Одиссея», в котором она сыграла Пенелопу.
Для этого выхода Энн выбрала эксклюзивное платье GapStudio, созданное Заком Позеном. Обувь актрисы была от бренда Aquazzura.
Её платье было цвета слоновой кости и сшито из шелкового атласа. Оно было двухслойным и состояло из лёгкой накидки-туники с асимметричным подолом, красиво ниспадающей сзади, и длинной юбки.
«Мы с Энн дружим уже много лет, поэтому для меня всегда особая честь создавать для неё образы в сотрудничестве с Эрин Уолш», — сказал Зак Позен об этом образе актрисы.
Ранее Энн Хэтэуэй также поразила всех роскошным синим платьем от Prada, которое также было двухслойным.