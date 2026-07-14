Беременная Энн Хэтэуэй в элегантном платье жемчужного оттенка сияла в Нью-Йорке

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Реклама

Она пришла в студию, чтобы прорекламировать фильм Кристофера Нолана «Одиссея», в котором она сыграла Пенелопу.

Для этого выхода Энн выбрала эксклюзивное платье GapStudio, созданное Заком Позеном. Обувь актрисы была от бренда Aquazzura.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Её платье было цвета слоновой кости и сшито из шелкового атласа. Оно было двухслойным и состояло из лёгкой накидки-туники с асимметричным подолом, красиво ниспадающей сзади, и длинной юбки.

Реклама

«Мы с Энн дружим уже много лет, поэтому для меня всегда особая честь создавать для неё образы в сотрудничестве с Эрин Уолш», — сказал Зак Позен об этом образе актрисы.

Ранее Энн Хэтэуэй также поразила всех роскошным синим платьем от Prada, которое также было двухслойным.

Новости партнеров