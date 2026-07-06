Беременная Энн Хэтэуэй в романтическом платье с воланами и ботфортах появилась на фотоколле фильма "Одиссея"

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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Энн Хэтэуэй стала одной из главных звезд фотоколла нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея», которая прошла в Лондоне. Актриса выглядела нежно в романтичном наряде.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

На звезде было воздушное белое платье свободного силуэта из коллекции Blumarine Resort 2027. Наряд имел открытые плечи, тонкий халтер и был украшен волнистыми воланами по линии декольте, на рукавах и асимметричном подоле.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн дополнила свой наряд высокими замшевыми ботфортами бежевого оттенка Gianvito Rossi Hansen Cuissard.

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Актриса украсила уши лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки — золотыми кольцами и золотыми часами. Хэтэуэй уложила волосы в мягкие локоны и сделала нежный макияж.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн позировала перед фотографами, нежно держа руки на беременном животе.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Она также сфотографировалась со своими коллегами по фильму — Зендеей, Люпитой Нионго, режиссером Кристофером Ноланом, продюсером Эммой Томас, Мэттом Деймоном и Томом Холландом.

Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй, Зендея, Саманта Мортон, Кристофер Нолан, Эмма Томас / © Associated Press

Томом Холландом, Энн Хэтэуэй и Мэттом Деймоном / © Associated Press

О фильме:

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«Одиссея» — новый фильм Кристофера Нолана, который режиссер описывает как масштабную мифологическую приключенческую эпопею. Фильм является экранизацией бессмертной поэмы Гомера, и впервые в истории эта фундаментальная история будет представлена в формате IMAX. Его снимали в разных уголках мира с использованием совершенно новой пленочной технологии IMAX, которая должна обеспечить беспрецедентный уровень погружения в мир античной Греции.

В основе сюжета — десятилетнее путешествие царя Итаки Одиссея домой после окончания Троянской войны. На своем пути герой встречает мифических существ, переживает опасные приключения и проходит испытания, пытаясь вернуться к жене Пенелопе и сыну Телемаху.

Нолан собрал для этого проекта один из самых звездных актерских составов последних лет. Мэтт Деймон исполнил роль Одиссея, Энн Хэтэуэй сыграла его жену Пенелопу, Том Холланд — сына Телемаха, Зендея перевоплотилась в богиню Афину, Роберт Паттинсон сыграл Антиноя, одного из главных женихов Пенелопы, а Люпита Нионго исполнила сразу две роли. Также в фильме снялись Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Саманта Мортон, Бенни Сафди, Миа Гот и другие известные актеры.

В украинский прокат фильм «Одиссея» выходит 16 июля.

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