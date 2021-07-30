Беременная Эшли Грэм позировала в купальнике в воде

Эшли Грэм скоро станет мамой двоих детей. А пока что наслаждается своей второй беременностью.

33-летняя знаменитость редко показывает подписчикам своего полуторагодовалого сына Айзека, но зато теперь часто будет показывать, как подрастает ее живот, в котором находится второй ребенок модели и ее мужа Джастина Эрвина.

Эшли решила начать с "тузов" и сразу сообщила поклонникам о беременности, опубликовав откровенное фото. Дальше последовала еще одна не менее откровенная фотосессия, которую сделал для звезды ее муж. Позировать топлес или вовсе без одежды Эшли Грэм не привыкать, уверенны, мы увидим еще много таких кадров за всю ее беременность.

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Теперь звезда показала, как в купальнике сфотографировалась в воде на фоне очень красивого заката. Нет никаких сомнений в том, что модель plus size наслаждается своей второй беременностью. Но вряд ли она расскажет подписчикам о том, кого же она ждет – еще одного мальчика или девочку. Во время первой беременности она хранила молчание аж до самих родов.

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Эшли Грэм во время второй беременности (6 фото)

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