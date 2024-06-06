Беременная Хейли Бибер позировала в стильных образах и с новой прической

Девушка не перестает работать несмотря на свое интересное положение.

27-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode, жена Джастина Бибера – Хейли Бибер – недавно объявила о том, что станет впервые мамой. С тех пор фолловеры звездной пары с нетерпением ждут новых фотографий беременной модели.

Несмотря на беременность Хейли продолжает работать и сниматься в фотосессиях. Так, она стала главной звездой новой промокампании Saint Laurent.

Фото были сделаны, когда девушка была на 4 месяце беременности, но живот еще не заметен.

Бибер позировала в стильных образах, которые дополняли крупные серебряные серьги, а также черные солнцезащитные очки и сумки Saint Laurent.

Поклонники звезды оценили ее новую прическу – зачесанные назад волосы, ведь чаще всего Хейли ходит в распущенными волосами.

Напомним, ранее Хейли Бибер засветила фигуру в кружевном белье для невест. Она появилась в промокампании бренда Victoria's Secret.

Читайте также:

Хейли Бибер на фотографиях папарацци (24 фото)