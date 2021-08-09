Беременная и стильная: пять летних образов от экс-"ангела" Марты Хант

Беременная и стильная: пять летних образов от экс-"ангела" Марты Хант

32-летняя экс-"ангел" Victoria's Secret беременна первенцем и наслаждается этим прекрасным временем.

С подписчиками Марта Хант периодически делится какими-то снимками, где показывает, как растет ее живот и меняется фигура.

Марта Хант / Instagram Марты Хант

В блоге модель поделилась несколькими кадрами и похвасталась летними образами, которые подойдут не только для беременных. Марта примерила белое платье миди в красный горох, приспущенное с плеч, в сочетании с бежевыми мюлями на каблуках. Также она показала аутфит в трикотажном платье, состоящем из топа и макси-юбки плиссе, подобрав к наряду открытые босоножки и маленькую сумку в тон.

Марта Хант / Instagram Марты Хант

Мешковатый красный сарафан на тонких бретельках, вероятно, очень комфортно носить беременной Марте. Но она также охотно демонстрирует подросший живот в серой обтягивающей кофте и лосинах.

Марта Хант / Instagram Марты Хант

Марта Хант / Instagram Марты Хант

А в этом милом гороховом сарафане черного цвета и шляпе смело можно идти на прогулку прохладным летним вечером. Черный цвет так стройнит Марту, что на фото практически не заметен ее живот. Лук модель дополнила черными вьетнамками.

Марта Хант / Instagram Марты Хант

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