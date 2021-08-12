Беременная Катя Осадчая показала, как спасается от жары

Катя Осадчая уже вернулась с Турции, где отдыхала со своей семьей.

Но в Киеве не менее жарко, чем на турецком курорте. В Instagram подписчикам Осадчая показала, как спасалась от жары. Ведущая опубликовала фото из бассейна, похоже, снимок был сделан еще во время отдыха. Под фотографией знаменитость написала:

"Единственный вариант пережить жару в моем положении".

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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Ранее Катя публиковала еще одно фото, которое сделала в этом же бассейне. На снимке, где ведущая запечатлена в черном купальнике-бандо видно ее уже достаточно больших размеров живот. На лице у Кати нет макияжа, а на шее красуется несколько разных подвесок.

Малыш Осадчей и Горбунова появится на свет осенью. Но пол своего второго общего ребенка пара скрывает. Впрочем, в некоторых постах Осадчая намекала, что это будет девочка.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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Катя Осадчая на отдыхе в Турции (10 фото)

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