Беременная Катя Осадчая в белом купальнике красиво позировала в бассейне

Катя Осадчая поздравила вчера подписчиков с праздником и опубликовала новое фото из бассейна.

14 августа отмечается праздник Маковея, который также называется медово-маковый Спас. Осадчая, которая вот-вот ждет рождения третьего ребенка, опубликовала в блоге фотографию, на которой запечатлена в белом слитном купальнике.

На голове у ведущей красивый зеленый венок из цветов, на шее несколько золотых украшений, а на запястьях – браслетов. На лице у Кати легкий макияж и улыбка. В подписи знаменитость пишет:

"Happy day! Праздник накануне рождения нового человека ".

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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Звездные коллеги Кати Осадчей – Настя Каменских, Леся Никитюк, Даша Астафьева все как один написали, какая же Катя красивая во время этой беременности.

Напомним, Катя и ее муж Юрий Горбунов недавно вместе ходили на УЗИ. Пол ребенка они уже очевидно знают, но поклонникам не рассказывают, держа эту информацию в тайне. Ранее Осадчая намекала на пол, но официально заявлений не делала.

Юрий Горбунов та Катя Осадча / instagram.com/gorbunovyuriy

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