Беременная Катя Осадчая в ярком купальнике на фоне моря намекнула на пол ребенка

Беременная Катя Осадчая в ярком купальнике на фоне моря намекнула на пол ребенка

Катя Осадчая, как и Настя Каменских, с которой они живут по соседству, успешно совмещает работу и отдых.

Телеведущая находилась на съемках в Одессе и устроила себе немного отдыха возле моря. С поклонниками ведущая поделилась кадрами и показала, как позировала в синем слитном купальнике на фоне моря.

"Нужно море и облака, срочно :) иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари как спасаетесь от жары?", - спрашивает у подписчиков Осадчая.

Неоново-синий купальник отлично подчеркивает уже заметно подросший беременный живот звезды. Катя в солнцезащитных очках и с колье на шее.

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Также ведущая продемонстрировала образ в легком летнем сарафане лавандового цвета с леопардовыми вставками. Сарафан на бретельках Осадчая сочетала с удобной светлой обувью. Была в этом же украшении на шее, с несколькими браслетами на запястье и очках от солнца.

"Использовать каждую минуту лета по назначению :) в командировку поехать и успеть в море покупаться - done Полетели дальше ", - написала Осадчая под снимком и оставила картинку в виде двух девочек. Подписчики предполагают, что Катя ждет девочку, о чем намекает в посте.

Напомним, Осадчая и Горбунов растят общего сына Ивана, которому сейчас 4,5 года. Но пол своего второго ребенка пара не раскрывала.

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