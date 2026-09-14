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- Шоу-бизнес
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Беременная Кейли Куоко вышла на красную дорожку со своим возлюбленным — известным актёром
Звезда продемонстрировала нежный и в то же время элегантный образ, сделав акцент на животе.
Звезда культового ситкома «Теория большого взрыва» — 40-летняя Кейли Куоко — посетила вечеринку BAFTA TV Tea Party, которая состоялась в Беверли-Хиллз.
Актриса сейчас находится на последних неделях беременности и подчеркнула свой округлый живот платьем от Ely Ely насыщенного темного оттенка. Наряд имел асимметричный крой с одним рукавом, а украшали его элегантные лаконичные складки.
Она дополнила образ простой причёской, макияжем и клатчем от Aquazzura.
На красную дорожку Куоко вышла со своим возлюбленным — 44-летним актёром Томом Пелфри, который был одет в белую рубашку, чёрные брюки и лоферы. Пара шла, обнявшись, и выглядела очень счастливой.
Для Кейли и Тома будущий малыш — это уже второй общий ребёнок, ведь у них уже есть 3-летняя дочь.