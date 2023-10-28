Беременная Кортни Кардашьян повторила образ сестры Ким, который высмеивали в соцсетях

Кортни Кардашьян начала хэллоуинские выходные, продемонстрировав свой эпический костюм на Хэллоуин, перевоплотившись в свою сестру Ким.

44-летняя Кортни надела то же самое платье от Riccardo Tisci, которое ее младшая сестра Ким носила на Met Gala 2013 года, когда была на последних месяцах беременности своим первым ребенком – дочерью Норт, которой сейчас 10 лет.

Ким Кардашьян и Канье Уэст на Met Gala 2013 / Фото: Associated Press

Ким, которая впервые посетила мероприятие вместе со своим тогдашним мужем Канье Уэстом, призналась Vogue, что плакала "всю дорогу домой", когда узнала о бесконечных мемах и шутках, которые ходили вокруг ее платья. В соцсетях ее безжалостно сравнивали с диваном, достойным бабушки, а также с персонажем Робина Уильямса из фильма "Миссис Даутфайр".

Кортни не только надела платье сестры, но и босоножки оттенка металлик на высоких каблуках. А также она скопировала макияж и прическу Ким.

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"Чумовая пятница", — подписала Кортни, отсылая к одноименному фильму, в котором рассказывается о матери и дочери, которые меняются телами после случайного наложения заклинания.

Ранее мы показывали образ Кортни с прогулки по Лос-Анджелесу.

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