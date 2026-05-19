Беременная модель Барбара Палвин интригует оттенками платьев, которые выбирает в Каннах
Барбара сейчас находится в одном из самых счастливых моментов своей жизни и наслаждается этим.
Модель Victoria’s Secret Барбара Палвин удивила всех во время Каннского кинофестиваля, ведь без слов объявила о беременности. Красавица появилась на красной дорожке с округлым животом и в компании своего мужа актера Дилана Спроуса.
Барбара сперва вышла на красную дорожку в голубом платье от Miu Miu со складками и перьями на подоле. Это был невероятный романтический наряд, который очень ей подходил.
Однако позже модель продемонстрировала розовое платье с объемными рукавами и свободным фасоном от Willy Chavarria из коллекции весна-лето 2026, которое было выполнено из фактурной ткани и красиво подчеркивало плечи.
Образ модель дополнила высокой прической и украшениями, в том числе кольцом-цветком от Chopard.
Эти образы звезды очень заинтриговали, ведь возможно таким образом Палвин решила интриговать поклонников тем кто у нее будет мальчик или девочка.