Беременная модель Фрида Аасен позировала топлес на балконе

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен и ее муж — миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара — скоро впервые станут родителями. Как стало недавно известно, у них родится девочка. Судя по соцсетям модели, беременность проходит легко и она себя отлично чувствует, поэтому даже выходит в свет и снимается в фотосессиях.

Так, в своем Instagram Фрида поделилась серией смелых фото, на которых она позировала топлес — лишь в одних джинсах. Обнаженную грудь модель прикрывает руками. «Терпеливо жду», — подписала она фото, имея в виду, что ребенок вот-вот родится.

Отметим, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret. В августе 2021-го она обручилась с Томми Чиабара, а поженились они в июле 2022-го в Портофино, Италия.

Ранее, напомним, Фрида Аасен вместе с мужем-миллионером устроили «беременную» фотосессию.