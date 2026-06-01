- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Беременная модель Оливия Калпо подчеркнула фигуру обтягивающим платьем
Звезда отправилась на свидание с мужем.
34-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — недавно поделилась радостной новостью: скоро она станет мамой во второй раз. Несмотря на интересно положение звезда продолжает вести активный образ жизни.
Так, Оливия сходила на свидание в Лас-Вегасе со своим мужем — игроком в американский футбол Кристианом Маккэффри.
Для такого случая она выбрала элегантный наряд: обтягивающее алое платье с длинными рукавами и узлом в районе живота, которое эффектно подчеркнуло ее фигуру.
Свой образ Калпо дополнила крупными золотыми серьгами и золотым клатчем. Волосы она собрала в тугой низкий пучок, а в макияже сделала акцент на нюдовую помаду.
Ранее, напомним, мамой во второй раз стала актриса Ребел Уилсон.